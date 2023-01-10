Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга утвердили проектную документацию первой очереди шестой (коричневой) линии Петербургского метрополитена. Речь идет об участке будущей Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2» с электродепо «Красносельское».

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство метро

На первом участке новой линии появится шесть новых станций, три из которых — пересадочные: «Казаковская», «Путиловская» (пересадка на станцию «Кировский завод»), «Броневая», «Заставская» (пересадка на станцию «Московские ворота»), «Боровая», «Обводный канал— 2» (пересадка на станцию «Обводный канал»). Общая длина первого участка составит 14,52 км.

В целом же проектируемая Красносельско-Калининская линия получит 18 станций, в том числе девять пересадочных на другие линии метрополитена. Шестая линия протянется от Стрельны на юго-западе Санкт-Петербурга до железнодорожной станции «Ручьи» на северо-востоке мегаполиса.