Нарьян-Мар, 10 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в связи с происшествием с самолетом Ан-2 в Каратайке объявил вторник, 10 января, днем траура. Об этом Бездудный написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Иван Шилов ИА REGNUM Траур

«Трагедия, которая случилась с самолетом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Округ не оставит в беде и окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», — написал глава региона.

Также Бездудный добавил, что сегодняшний день, вторник, 10 января, объявлен в Ненецком автономном округе днем траура.

Самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек, летевший из Усть-Кары в Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от Каратайки.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия двое человек погибли, остальные получили повреждения различной степени тяжести.