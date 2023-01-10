Курск, 10 января, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Пепловый выброс на высоту четыре километра произвёл вулкан Эбеко, который находится на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Alexandpilat Дым и пар над Эбеко

«Утром 10 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко … произошёл пепловый выброс на высоту 4 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что шлейф вулканического пепла распространился на расстояние до пяти километров, и добавляется, что в Северо-Курильске в результате этого не наблюдался пеплопад и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января стало известно, что один из кратеров вулкана Килауэа на Гавайях начал извергать лаву.