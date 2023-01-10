Зеленского заподозрили в подготовке к войне с украинскими олигархами
Колумнист dikGAZETE Алтыпармак: Зеленский может начать войну с украинскими олигархами в 2023 году
Анкара, 10 января, 2023, 09:55 — ИА Регнум. В 2023 году главе киевского террористического режима Владимиру Зеленскому может угрожать война с украинскими олигархами. Такое мнение высказал 10 января колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.
По мнению Алтыпармака, на данный момент на захваченной Киевом части Украины возникла политическая неопределенность после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации, однако обещавший мир и стабильность глава киевского режима «продолжил проливать кровь».
«Будучи не в состоянии принять самостоятельных решений, а лишь пытаясь сохранить симпатию, завоеванную в мире путем агитации, а также заглядывая в рот администрациям западных стран, в том числе в вопросе переговоров с Москвой, Зеленский не сумел набраться никакого опыта в столь критический 2022 год», — говорится в публикации.
Также колумнист отметил, что, по его мнению, ранее сказанные «закадровым голосом Зеленского» Алексеем Арестовичем слова о якобы необходимости установления на захваченной Киевом части Украины монархии были высказаны не просто так, а для украинских олигархов, которые потеряли в ходе конфликта миллиарды долларов, а часть из них уехала из страны.
При этом Алтыпармак указал, что, как он считает, в результате этого в 2023 году на захваченной Киевом части Украины произойдёт кризис из-за политики главы киевского режима, направленной на дальнейшую «деолигархизацию» и отчуждение принадлежащего им имущества.
«Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам. Украине больше нечего дать Западу. Единственный выход — это собственность, принадлежащая олигархам», — пояснил эксперт.
Кроме того, он добавил, что, по его мнению, своими словами Арестович направил представителям бизнеса на Украине «сигнал», что в дальнейшем «они не должны издавать ни звука ни на какие шаги, включая экспроприацию».
«Если мои прогнозы сбудутся, то в 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами, а не конфронтации Москвы и Киева», — заключил Алтыпармак.
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