Анкара, 10 января, 2023, 09:55 — ИА Регнум. В 2023 году главе киевского террористического режима Владимиру Зеленскому может угрожать война с украинскими олигархами. Такое мнение высказал 10 января колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

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По мнению Алтыпармака, на данный момент на захваченной Киевом части Украины возникла политическая неопределенность после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации, однако обещавший мир и стабильность глава киевского режима «продолжил проливать кровь».

«Будучи не в состоянии принять самостоятельных решений, а лишь пытаясь сохранить симпатию, завоеванную в мире путем агитации, а также заглядывая в рот администрациям западных стран, в том числе в вопросе переговоров с Москвой, Зеленский не сумел набраться никакого опыта в столь критический 2022 год», — говорится в публикации.

Также колумнист отметил, что, по его мнению, ранее сказанные «закадровым голосом Зеленского» Алексеем Арестовичем слова о якобы необходимости установления на захваченной Киевом части Украины монархии были высказаны не просто так, а для украинских олигархов, которые потеряли в ходе конфликта миллиарды долларов, а часть из них уехала из страны.

При этом Алтыпармак указал, что, как он считает, в результате этого в 2023 году на захваченной Киевом части Украины произойдёт кризис из-за политики главы киевского режима, направленной на дальнейшую «деолигархизацию» и отчуждение принадлежащего им имущества.

«Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам. Украине больше нечего дать Западу. Единственный выход — это собственность, принадлежащая олигархам», — пояснил эксперт.

Кроме того, он добавил, что, по его мнению, своими словами Арестович направил представителям бизнеса на Украине «сигнал», что в дальнейшем «они не должны издавать ни звука ни на какие шаги, включая экспроприацию».

«Если мои прогнозы сбудутся, то в 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами, а не конфронтации Москвы и Киева», — заключил Алтыпармак.

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