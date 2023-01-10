Екатеринбург, 10 января, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Из-за недостаточной расчистки от снега автомобильная трасса на Нижний Тагил Свердловской области была перекрыта. Об этом 10 января сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону в своём телеграм-канале.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снежная трасса

«Из-за недостатков зимнего содержания на территории Нижнего Тагила перекрыта автодорога Южный подъезд от улицы Садоводов до поселка Старатель в направлении автодороги Екатеринбург — Серов», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также в области по этой же причине перекрыт участок автодороги Камышлов — Сухой Лог с 14-го по 37-й км, и добавляется, что указанные трассы будут открыты, когда на них будет произведена очистка от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в Гумбетовском районе Дагестана закрыли из-за сильного снегопада Харибский перевал.