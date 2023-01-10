Рязань, 10 января, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Во все дома в Рязани вернули тепло после ликвидации коммунальной аварии, написала 10 января глава города Елена Сорокина в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Елена Сорокина «По состоянию на 5:00 утра [по местному времени], на все многоквартирные дома теплоноситель поступил».

Чиновник отметила, что по стоякам ещё остаются отдельные жалобы, но «их отрабатывают управляющие компании». Связь с жителями поддерживает управление энергетики и ЖКХ.

Также Сорокина отметила, что в школах и детских садах, в которых с утра температурный режим ещё не вошёл в норму, об отмене занятий педагоги предупредят родителей. Дежурные группы в детсадах будут работать, добавила она.

Напомним, коммунальная авария в Рязани произошла 9 января: отопление было частично отключено в районах Недостоево, Приокский и Канищево.

Сорокина приехала на место аварии и сообщила в телеграм-канале, что был заменён участок трубы длиной пять с половиной метров. Ремонт проходил, как она отметила, в сложных условиях.