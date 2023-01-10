Археолог-любитель из Британии обнаружил систему письма ледникового периода
Британский археолог-любитель раскрыл примитивную систему письменности ледникового периода
Лондон, 10 января, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Примитивную систему письма, которой пользовались охотники и собиратели ледникового периода, раскрыл археолог-любитель Бен Бэкон. Об этом 9 января пишет издание The Guardian.
Бэкон предположил, что наскальные рисунки, оставленные на стенах пещер 20 тысяч лет назад, были не просто формой художественного самовыражения для людей того периода, а служили лунным календарем. Бэкон выдвинул гипотезу, что рисунки на самом деле были сложной формой записи информации о репродуктивных циклах разных животных.
Со своими предположениями Бэкон обратился за помощью к профессиональным археологам, которые поддержали энтузиаста. Учёные создали рабочую группу, куда вошли два профессора из Даремского университета и один из Университетского колледжа Лондона. Археологи привлекли к работе Бэкона, который по результатам исследований опубликовал статью в профильном научном журнале — Cambridge Archaeological Journal.
Как пояснил профессор Пол Петтит, археолог из Даремского университета, наскальные рисунки, изображавшие оленей, бизонов и рыб, находили по всей Европе. При этом наряду с изображениями животных Бэкон нашёл на более чем 600 изображениях ледникового периода последовательность точек и других знаков. Археологи предполагали, что эти знаки тоже могут иметь какое-то значение, но именно Бэкон и работавшая с ним команда догадались, как их можно расшифровать.
Отыскав повторяющиеся закономерности и используя как ориентир циклы рождения эквивалентных животных сегодня, археологи пришли к выводу, что число отметин связано со временем спаривания животных по лунному месяцу. Поскольку знаки не фиксировали речь, а служили для записи числовой информации, то они не могут считаться «письмом», в отличие от, например, пиктографических и клинописных систем, появившихся в Шумере с 3400 г. до нашей эры. Однако знаки на стенах пещер классифицируются специалистами как «протосистема письма».