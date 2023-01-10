Лондон, 10 января, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Примитивную систему письма, которой пользовались охотники и собиратели ледникового периода, раскрыл археолог-любитель Бен Бэкон. Об этом 9 января пишет издание The Guardian.

Генофонд.рф Археология. Наскальная живопись

Бэкон предположил, что наскальные рисунки, оставленные на стенах пещер 20 тысяч лет назад, были не просто формой художественного самовыражения для людей того периода, а служили лунным календарем. Бэкон выдвинул гипотезу, что рисунки на самом деле были сложной формой записи информации о репродуктивных циклах разных животных.

Со своими предположениями Бэкон обратился за помощью к профессиональным археологам, которые поддержали энтузиаста. Учёные создали рабочую группу, куда вошли два профессора из Даремского университета и один из Университетского колледжа Лондона. Археологи привлекли к работе Бэкона, который по результатам исследований опубликовал статью в профильном научном журнале — Cambridge Archaeological Journal.

Как пояснил профессор Пол Петтит, археолог из Даремского университета, наскальные рисунки, изображавшие оленей, бизонов и рыб, находили по всей Европе. При этом наряду с изображениями животных Бэкон нашёл на более чем 600 изображениях ледникового периода последовательность точек и других знаков. Археологи предполагали, что эти знаки тоже могут иметь какое-то значение, но именно Бэкон и работавшая с ним команда догадались, как их можно расшифровать.

Отыскав повторяющиеся закономерности и используя как ориентир циклы рождения эквивалентных животных сегодня, археологи пришли к выводу, что число отметин связано со временем спаривания животных по лунному месяцу. Поскольку знаки не фиксировали речь, а служили для записи числовой информации, то они не могут считаться «письмом», в отличие от, например, пиктографических и клинописных систем, появившихся в Шумере с 3400 г. до нашей эры. Однако знаки на стенах пещер классифицируются специалистами как «протосистема письма».