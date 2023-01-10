Екатеринбург, 10 января, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Пожар произошёл в Екатеринбурге в здании Уральского политехнического колледжа, сообщили 10 января в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Пожар вспыхнул в 10:16 (время местное) в здании номер 89 на улице Ленина. «Прибывшие на место огнеборцы установили, что из подвального помещения Уральского политехнического колледжа идёт густой чёрный дым», — сообщили в МЧС РФ.

Из здания ещё до приезда пожарных смогли самостоятельно выйти сто человек. Из-за сильного задымления пожарным было трудно выявить очаг пожара, проводилась поэтажная проверка здания. Ведётся тактическая вентиляция помещений.