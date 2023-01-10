Бразилиа, 10 января, 2023, 09:16 — ИА Регнум. С призывом не посещать места массового скопления людей в Бразилиа обратился к соотечественникам чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий. Он заявил об этом 10 января, сообщается в эфире телеканала «Россия-24».

Rob Schleiffert Бразилиа

«Я обращаюсь ко всем россиянам, проживающим и работающим в Бразилии, особенно в крупных городах и в столице, с призывом быть максимально взвешенными и осторожными, не посещать места массового скопления людей и стараться дистанцироваться от политических проявлений, которые, к сожалению, все еще фиксируются в крупных городах», — сказал он.

Также посол РФ указал, что, по его словам, правительству нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы необходимо будет приложить большое количество усилий «для консолидации бразильского общества, для создания условий, при которых оппозиционные силы» откажутся от насильственных проявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что любой запрос со стороны властей Бразилии на помощь в расследовании беспорядков готова рассмотреть администрация США.