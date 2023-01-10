Авдеевка, ДНР, 10 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Доказательства существования планов нападения ВСУ на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог найдены на украинских позициях под Авдеевкой. Об этом 10 января сообщил РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным Саныч. По его словам, речь идет о картах с нанесенными пометками планирования наступления.

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«В данном случае все это больше похоже на реальное планирование, а не классический украинский перформанс с целью привлечь внимание. Такие артефакты убеждают в правильности действий российской армии даже ярых скептиков. Кто знает, какие еще планы вынашивают больные головы с Банковой с целью повышения своего политического либидо», — отметил в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

Напомним, карты были переданы компетентным органам, где, как уточнил Саныч, пришли к выводу, что отметки на картах о наступлении на российские города в Ростовской области были сделаны не позднее июля 2022 года.

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Ранее в Киеве не скрывали и планов «освобождения» Крыма силовым путем. Бывший командующий «Операцией объединенных сил» в Донбассе Михаил Забродский в интервью изданию The Economist заявил, что полуостров предполагалось вернуть к 2023 году.

«Вместе с тем откровения Михаила Забродского наряду с найденными в ходе специальной военной операции трофейными документами убедительно свидетельствуют о том, что Киев серьёзно готовился к масштабному наступлению весной 2022 года. Это лишний раз подтверждает наличие реальных угроз безопасности России и оправданность специальной военной операции», — отмечала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

Украинские власти планировали напасть на Крым и республики Донбасса 8 марта 2022 года, информировал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин:

«По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года. Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение как на территорию Республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым».

Сейчас киевским боевикам не до наступательных планов.

«Украинская армия несет колоссальные потери на фронте и отчаянно пытается восполнить нехватку живой силы. Текущее состояние ВСУ не позволяет им эффективно выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Частые попытки прорвать линии обороны ВС РФ на фронтах оборачиваются сотнями ликвидированных боевиков. Мобилизационные возможности Украины истощаются. У Киева остается все меньше тех, кого можно поставить под ружье», — отметил 10 января 2023 года в своем телеграм-канале журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

«В районах населённых пунктов Авдеевка и Рай-Александровка (ДНР) вскрыты позиции и уничтожена пусковая установка, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 6 января.

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