Луганск, 10 января, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Около ста украинских боевиков попали в больницу за несколько последних дней из-за обморожений, написал 10 января военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным офицера, в лечебные заведения Украины поступило порядка ста боевиков «с различными степенями обморожений» — всего за несколько дней.

По его данным, многие госпитализированные находились в сильном алкогольном опьянении. «Порядка у 40% диагностирована тяжёлая стадия отморожения конечностей, что привело к ампутациям», — сообщил офицер ЛНР.