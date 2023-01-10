В Южной Корее вновь пройдёт расследование в отношении сына лидера оппозиции
Полиция Южной Кореи снова проведёт расследование в отношении сына лидера оппозиции страны
Сеул, 10 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Повторное расследование по поводу подозрений в отношении сына лидера ведущей оппозиционной Демократической партии Южной Кореи «Тобуро» Ли Чжэ Мёна в использовании секс-услуг будет проведено полицией страны по запросу прокуратуры. Об этом 10 января сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что также прокуратуру попросили провести дополнительное расследование по делу об участии 31-летнего сына политика Ли Дон Хо в запрещённых азартных играх.
Напомним, в 2022 году южнокорейские правоохранители 10 месяцев расследовали подозрения в отношении Ли Дон Хо в указанных действиях, которые могли быть совершены в 2019–2021 годах.
При этом в октябре минувшего года полиция направила в прокуратуру республики дело об участии сына политика в запрещённых азартных играх, однако не стала предъявлять ему официальные обвинения в использовании услуг проституток из-за нехватки улик.