Сеул, 10 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Повторное расследование по поводу подозрений в отношении сына лидера ведущей оппозиционной Демократической партии Южной Кореи «Тобуро» Ли Чжэ Мёна в использовании секс-услуг будет проведено полицией страны по запросу прокуратуры. Об этом 10 января сообщает агентство Yonhap.

Ли Чжэ Мен

Отмечается, что также прокуратуру попросили провести дополнительное расследование по делу об участии 31-летнего сына политика Ли Дон Хо в запрещённых азартных играх.

Напомним, в 2022 году южнокорейские правоохранители 10 месяцев расследовали подозрения в отношении Ли Дон Хо в указанных действиях, которые могли быть совершены в 2019–2021 годах.

При этом в октябре минувшего года полиция направила в прокуратуру республики дело об участии сына политика в запрещённых азартных играх, однако не стала предъявлять ему официальные обвинения в использовании услуг проституток из-за нехватки улик.