Вашингтон, 10 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Серьёзную обеспокоенность по поводу обнаружения секретных документов периода, когда нынешний президент США Джо Байден занимал должность вице-президента страны, в здании связанного с последним аналитического центра в Вашингтоне, высказал новый спикер палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти. Он заявил об этом 9 января в беседе с журналистами в Конгрессе.

Daniel Schwen Джо Байден и Барак Обама

Как напомнил Маккарти, ранее подобная ситуация с бывшим президентом США Дональдом Трампом послужила поводом для того, чтобы в его поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида были проведены обыски.

«У него [Байдена] были эти секретные документы. А что он говорил про другого президента, у которого были секретные документы?» — сказал спикер палаты представителей.

При этом конгрессмен подчеркнул, что обнаружение секретных документов Байдена в здании аналитического центра в Вашингтоне «вызывает очень большое беспокойство».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что секретные документы периода, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США, были обнаружены в здании связанного с его именем аналитического центра в Вашингтоне.