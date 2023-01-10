Вашингтон, 10 января, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Американская администрация не видит путей, в рамках которых одобренная ранее Конгрессом США военная помощь киевскому режиму могла бы быть уменьшена, заявил советник по национальной безопасности главы Белого дома Джейк Салливан 9 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

По его словам, правительство Соединенных Штатов запрашивало у парламентариев на указанные нужды $37 млрд. При этом Конгресс увеличил эту сумму до $45 млрд.

Салливан отметил, что Белый дом уже начал полагаться на указанную сумму и «не видит возможностей, как изъять эти средства обратно» на фоне возможного сокращения программы поддержки. Советник также считает, что республиканцы, которых, по его утверждениям, в новом составе Конгресса США якобы «меньшинство», не смогут блокировать дальнейшую помощь Вашингтона Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и доктор философии Сумантра Маитра в статье для журнала Newsweek призвали Республиканскую партию изменить политику Вашингтона в рамках специальной военной операции на Украине.