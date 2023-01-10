В Южно-Сахалинске продолжают тушить пожар в четырёхэтажном административном здании

Южно-Сахалинск, , 08:56 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в четырёхэтажном административном здании в Южно-Сахалинске, продолжают тушить, сообщили 10 января в пресс-службе МВД РФ по Сахалинской области.

Пожар в административном здании в Южно-Сахалинске © Николай Михальченко/ТАСС

Отмечается, что продолжается тушение локализованного возгорания. Движение автомобилей в районе близлежащих улиц контролируют экипажи ГИБДД.

Напомним, пожар на улице Чехова в Южно-Сахалинске вспыхнул накануне, 9 января, в 13:26 (время местное).

Когда пожарные прибыли на место ЧП, горели фасад и вентиляционный отсек здания на площади 40 кв. м. В 15:53 мск (время местное) возгорание локализовали, а в 23:25 (время местное) было ликвидировано открытое горение на площади 250 кв. м.

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