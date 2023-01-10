Варшава, 10 января, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Беженку с территории Украины и её дочь выгнала из своего дома жительница Польши, не выдержав бесконечной лепки пельменей гостями. Об этом 9 января сообщает польское издание Noizz. pl.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству пельменей и чебуреков

Как рассказала Тереза, приютившая украинскую беженку Наталью и её дочь, она предложила своим гостям готовить еду на продажу. В частности, было решено готовить пельмени и борщ. Женщины сделали фотографии и разместили рекламные объявления в социальной сети.

К радости беженок заказов оказалось очень много. Украинки лепили пельмени, а хозяйка дома занималась их упаковкой и развозом по клиентам. Сначала хозяйку дома всё устраивало, но потом, по словам Терезы, гости стали устанавливать свои порядки в её доме и полностью «оккупировали» кухню, превратив её в мини-цех по производству пельменей.

Как только жительница Польши поняла, что пельмени стали отнимать огромный кусок её жизни, она не выдержала и выставила беженку из своего дома, предварительно найдя ей работу с проживанием.

«Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», —добавила жительница Польши.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, беженцев с Украины, ищущих пристанище в странах Европы, в будущем ждёт неквалифицированный и низкооплачиваемый труд вкупе с социальными лишениями, но вот возвращаться им будет некуда.