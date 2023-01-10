Луганск, 10 января, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима в ночь на Новый год понесли большие потери. Об этом 10 января рассказал российский военный из числа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации из Западного военного округа, который находится на передовой на расстоянии 300 метров от позиций украинских войск.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Как отметил военнослужащий ВС РФ с позывным Слон, слова которого приводит РИА Новости, его подразделение находится в районе Кременной в Луганской Народной Республике и позиции врага располагаются на расстоянии около 300–350 метров.

Также он уточнил, что в новогоднюю ночь боевики ВСУ пытались активизироваться, в результате чего у них большие потери.

«Но ничего у них не получилось. И сейчас у них… [ничего] не получится. Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), но мы уже к этому готовы», — сказал военный с позывным Слон.

Также он уточнил, что российская пехота выявляет врага, после чего корректирует и наводит на него огонь артиллерии и танков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир российского подразделения с позывным Саныч рассказал, что наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог в Ростовской области планировали киевские боевики, судя по картам, найденным ВС России под Авдеевкой в ДНР.