Вашингтон, 10 января, 2023, 08:34 — ИА Регнум. По сообщению американского агентства Bloomberg, со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus, на сегодняшний день российская нефть сорта Urals продается по $38 за баррель, что значительно ниже введённого странами «Большой семёрки» потолка цен в $60 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как пишет агентство, 6 января за баррель нефти Urals в порту Приморск давали $37,80, в то время как нефть североморского сорта Brent торговалась на уровне $78,57 за баррель.

Отметим, 5 января агентство Bloomberg заявило, что экспорт нефти из России в декабре 2022 года упал до минимальных значений с начала прошлого года.