Вашингтон, 10 января, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся 40 спутников британской компании OneWeb, произвела американская компания SpaceX. Трансляция пуска ракеты 9 января ведётся на сайте SpaceX.

SpaceX/Global Look Press Запуск ракеты-носителя Falcon 9

Запуск был произведён в 23:50 9 января (07:50 мск 10 января) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Отметим, это второй запуск британских спутников OneWeb компанией SpaceX. При этом ранее вывод британских коммерческих аппаратов производился российским ракетами-носителями, однако после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине госкорпорация «Роскосмос» перестала запускать спутники OneWeb, так как британская сторона не стала давать юридических гарантий неприменения этих аппаратов в военных целях и выводить правительство Великобритании из состава своих акционеров.