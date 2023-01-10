Лондон, 10 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Британия не может претендовать на статус мировой державы, который мог бы усилить военно-политическое влияние страны в различных частях света, пишет обозреватель газеты The Times Макс Гастингс.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По его словам, такая проблема связана с плохим состоянием Вооруженных сил королевства. Гастингс отмечает, что британские войска испытывают дефицит вооружений и боевой техники, а также недостаток военнослужащих.

Кроме того, он обратил внимание на сомнительную эффективность военно-воздушных сил Британии и мизерные возможности британской оборонной промышленности в рамках строительства новых кораблей. Гастингс полагает, что из-за таких проблем Лондон не сможет занять крепкие позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, который признается британскими властями «принципиально важным».

Он призвал правительство Британии нарастить военные расходы и продемонстрировать европейским союзникам готовность королевства занять ведущее положение в обеспечении безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января The Daily Mail написала, что премьер-министр Британии Риши Сунак столкнулся с серьезными трудностями в стране.