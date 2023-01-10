Норильск, Красноярский край, 10 января, 2023, 08:08 — ИА Регнум. За пределы взлетно-посадочной полосы выкатился в ходе выполнения разворота в аэропорту Норильска пассажирский самолёт авиакомпании NordStar. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

«Сегодня около 9 часов (05:00 мск) местного времени при выполнении разворота к исполнительному старту произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании NordStar, выполняющего рейс Норильск — Москва (Домодедово), за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на борту воздушного судна находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа, и добавляется, что в данный момент пассажиров разместили в здании аэровокзала, а самолёт отбуксировали на стоянку для того, чтобы оценить его техническое состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет Azur Air, совершавший 9 января рейс из Москвы в Гоа, экстренно сел из-за сообщения о минировании.