Токио, 10 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. США создадут на Окинаве подразделение быстрого реагирования корпуса морской пехоты для защиты отдаленных островов на юго-западе Японии, сообщает 10 января со ссылкой на дипломатические источники агентство Киодо Цусин.

U.S. Marine Corps Американские морские пехотинцы

Находящиеся на Окинаве подразделения американской морской пехоты будут реорганизованы, и на их базе будет создан так называемый прибрежный полк (MLR) для защиты территорий от возможных агрессивных действий Китая.

Ожидается, что план создания нового подразделения будет представлен на встрече по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны Японии и США, которая состоится 11 января в Вашингтоне.

Но такой план может вызвать негативную реакцию жителей Окинавы, поскольку префектура острова уже несёт тяжёлое бремя по размещению военных объектов США.

В марте 2022 года командование вооружённых сил США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что создало первый прибрежный полк морской пехоты на Гавайских островах. Кроме Окинавы рассматривается возможность создания ещё одного MLR на острове Гуам.

MLR, состоящие из 1800—2000 человек личного состава, способны оперативно перебрасывать небольшие группы морской пехоты на удалённые острова для защиты плацдармов от высадки противника и для поддержки военных кораблей США или их союзников.

Напомним, что на территории Японии находятся 47 000 американских военнослужащих.