Гоа, Индия, 10 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Индийская служба безопасности не обнаружила ничего опасного на борту чартерного рейса, летевшего из Москвы в Гоа, сообщает 10 января aninews. in.

Papas Dos Самолёт авиакомпании Azur Air

Самолёт российской авиакомпании Azur Air, в котором находились 236 пассажиров и 8 членов экипажа, был посажен в аэропорту Джамнагар в штате Гуджарат вечером 9 января, после того как появилась информация, что на его борту может иметься взрывное устройство.

Об этом со ссылкой на индийские власти сообщило российское посольство в Индии.

Пассажиры были эвакуированы в здание аэропорта, а затем в течение девяти часов индийские силовики проводили тщательный обыск самолёта, однако никаких взрывоопасных предметов ни на борту, ни в багаже пассажиров выявлено не было.