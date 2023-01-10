Вашингтон, 10 января, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Повестку в суд в Вашингтоне для дачи показаний получил Руди Джулиани, экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 9 января сообщает агентство Bloomberg.

Руди Джулиани

Уточняется, что повестка была выдана в начале ноября и поступила из прокуратуры. Отмечается, что Руди Джулиани вызван в суд как близкий соратник Трампа, принимавший участие в усилиях по срыву президентских выборов в 2020 году, для дачи показаний и предоставления документов федеральному жюри в Вашингтоне.

Какого рода показания и документы должен будет предоставить Джулиани в суде, не разглашается.

По данным агентства Reuters, в повестке запрошены копии договоров о предварительной оплате услуг, заключённых между Джулиани и Трампом, а также записи о платежах и о том, кто именно их осуществлял.