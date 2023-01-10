Москва, 10 января, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Боевую работу расчетов российских ракетных комплексов «Искандер» показало 10 января в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

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В сообщении сказано, что командир батареи за боевые заслуги награжден медалью Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин заявил, что боевые возможности оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» будут расширены за счет задействования более мощных ракет.

19 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены С-400 и «Искандер», которые были переданы Минску Россией.