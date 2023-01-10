Токио, 10 января, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Японские учёные переезжают работать в Китай, где им создают лучшие условия для работы, сообщает 10 января газета Асахи Симбун.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Покинувшие страну учёные заявили, что официальные лица, принимающие решения в Японии, могут извлечь уроки из мощного стремления Китая стать мировым лидером в области научных исследований.

Китай активно инвестирует в исследования и разработки, переманивая всё больше и больше ученых из других стран, в том числе и из Японии, в которых исследователи сталкиваются с ограниченными условиями работы и нехваткой финансирования.

Японские эксперты считают, что, если Япония хочет улучшить свои международные позиции в области исследований и остановить выезд из страны своих молодых исследователей, ей придётся создать рабочую среду, которая позволит учёным свободно посвятить себя своим исследованиям.

Молодые японские учёные жалуются на то, что они не могут найти в Японии работу по специальности в течение нескольких лет, а если им всё же удаётся заняться исследованиями, то им хронически не хватает финансирования либо необходимого для качественной работы времени.

В такой ситуации японские учёные часто принимают предложения переехать для занятий наукой в Китай, где им могут платить гораздо больше. И они там обнаруживают, что их китайские коллеги чрезвычайно мотивированы и на исследования, и на публикацию большого количества научных статей.

В отличие от Японии, китайское общество высоко ценит науку и учёных, а многообещающие молодые исследователи принимаются на работу и с самого начала получают достаточно высокий статус.

Работающие в Китае учёные из Японии считают, что отношения между сотрудниками в китайских лабораториях гораздо лучше, чем в японских. В Китае исследователи устанавливают прочные связи не только с руководителями, но и с коллегами по лаборатории, которые немедленно реагируют на сообщения в социальных сетях.

Во многих же университетах Японии иерархия гораздо более жёсткая, и профессор является там авторитарным лидером.

Японский профессор, работающий в Китае, считает, что не большее финансирование, а именно среда, которая позволяет учёным свободно обсуждать все вопросы между собой, является основной причиной улучшения исследовательского потенциала Китая.