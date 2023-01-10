Вашингтон, 10 января, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Любой запрос со стороны властей Бразилии на помощь в расследовании беспорядков готова рассмотреть администрация США. Об этом 9 января сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

U.S. Department of State Нед Прайс

«Если для бразильских следователей будет полезным рассмотрение и получение информации от правительства США, мы, конечно, рассмотрим эти запросы быстро, как мы всегда делаем, и предоставим им соответствующую информацию», — пояснил Прайс. При этом представитель Госдепа уточнил, что до сих пор подобных запросов со стороны властей Бразилии не поступало.

Кроме того, Прайс добавил, что все демократические институты Бразилии пользуются полной поддержкой со стороны администрации США. Как указал Прайс, в Соединённых Штатах готовы к любым просьбам о помощи со стороны бразильских властей по любым каналам, включая дипломатические либо каналы правоохранительных органов. На все запросы будет дан ответ в надлежащем порядке.

По словам американского дипломата, США и Бразилия на постоянной основе сотрудничают в сфере правоохранительной деятельности, у обеих стран «хорошо отработаны процессы» в данной области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден провёл телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и заверил его в поддержке со стороны США демократии в Бразилии и свободы волеизъявления бразильского народа.