Вашингтон, 10 января, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Республиканская партия получила большинство в палате представителей Конгресса США, что позволяет ей существенно изменить политику Вашингтона по специальной военной операции на украинской территории, написали вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и доктор философии Сумантра Маитра в статье для журнала Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По их мнению, республиканцы могут поддерживать нынешний курс американской администрации, что станет «медвежьей услугой» и «оскорблением» для граждан Соединенных Штатов. Кроме того, Республиканская партия имеет возможность заявить о новой политике Соединенных Штатов, которая учитывает реальную ситуацию на Украине и способность США помогать Киеву исходя из наиболее важных внутренних потребностей государства и интересов страны за рубежом.

Авторы публикации отмечают, что из-за поставок вооружений Киеву у американских властей возникла «задолженность» по военной помощи Тайваню. Колдуэлл и Маитра также напомнили, что на конец 2022 года США выделили киевскому режиму $110 млрд. Эксперты призвали Конгресс провести проверку расходования выделенных средств из-за «системной коррупции» и «незаконного оборота оружия» на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием на должность спикера палаты представителей США. Глава нацистского режима также назвал помощь Вашингтона жизненно важной для Киева.

Экономист и экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что американский Конгресс может провести расследование по выделенной киевскому режиму финансовой помощи. Эксперт полагает, что в случае подтверждения коррупционных схем для Киева произойдет полный крах.