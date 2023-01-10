Сеул, 10 января, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Группа перебежчиков из Северной Кореи заявила, что планирует вскоре запустить через границу беспилотные летательные аппараты с антипхеньянскими листовками, сообщает 9 января южнокорейское информационное агентство.

dpsu.gov.ua Дрон

Пак Сан Хак, глава организации «Борцы за свободную Северную Корею», заявил журналистам, что его группа будет использовать дроны для отправки антипхеньянских листовок с самые кратчайшие сроки. Он сказал, что переправка листовок обычным способом, с помощью больших воздушных шаров, нынешней холодной зимой затруднительна.

Он не уточнил, когда его группа отправит листовки. В апреле 2020 года он уже утверждал, что отправленный ими дрон с листовками долетел до Пхеньяна.

В 2021 году, после пересмотра Закона о развитии межкорейских отношений, правительство Южной Кореи запретило отправку пропагандистских листовок через демаркационную линию, и нарушителям этого запрета грозит тюремное заключение до трёх лет или штраф в размере 30 млн вон ($24 100).

Однако после того, в конце декабря прошлого года, пять северокорейских беспилотников вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, Сеул пригрозил, что он пересмотрит запрет на переброску листовок в КНДР и возобновления пропагандистского вещания на КНДР с помощью звукоусилительных установок.