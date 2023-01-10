Лондон, 10 января, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Продажа книги-автобиографии британского принца Гарри, герцога Сассекского, официально началась в Великобритании. Об этом 10 января сообщает газета Evening Standard.

Dod.defense.gov Принц Гарри

Отмечается, что в стране как минимум десять книжных магазинов, включая расположенные в аэропортах Хитроу и Гатвик, не закрывали свои двери для покупателей всю ночь в ожидании старта продаж книги, чтобы первыми предложить её всем желающим. Автобиография принца Гарри вышла под названием «Запасной» (Spare) — в томе 415 страниц, она доступна покупателям как в печатном, так и в электронном виде. Книга была написана герцогом Сассекским в соавторстве с известным американским журналистом и писателем лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Джозефом Морингером.

Утром 10 января автобиография младшего сына короля Великобритании Карла III появится практически во всех книжных магазинах страны. Также желающие смогут её приобрести и в интернет-магазинах, её стоимость по предзаказу составляет £14 вместо £28 ($17 вместо $34).

Внимания общественности книга удостоилась после публикации британскими журналистами, получившими доступ к книге за несколько дней до официальной даты продаж, нескольких отрывков из неё. В книге принц Гарри приводит подробности конфликтов внутри королевской семьи.

Книга, а также несколько интервью принца Гарри в поддержку новой книги на британском и американском телевидении были очень прохладно восприняты в Великобритании. Ряд ведущих СМИ назвал откровения принца ударом по королевской семье и по британской монархии. При этом со стороны Букингемского дворца никаких официальных комментариев по поводу выхода книги до настоящего времени не последовало.