Киев, 10 января, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Киевский режим в 2023 году должен будет выплатить кредиторам $17,9 млрд (658,4 млрд гривен) для погашения части государственного долга, 9 января сообщило издание «Лига. нет» со ссылкой на информацию украинского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

При этом $14,6 млрд будет направлено на обслуживание и погашение внутреннего долга, а еще $3,3 млрд касается внешнего долга. Самую большую сумму Киеву придется выплачивать в мае — $2,78 млрд.

По итогам 2022 года киевский режим погасил $12,2 млрд государственного долга. Расходы на обслуживание составили $4,26 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября киевский эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк заявил, что Киев не в состоянии рассчитаться по внешним государственным долгам.