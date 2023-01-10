Орландо, США, 10 января, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был выписан из больницы в американском штате Флорида, сообщает 9 января телеканал Fox News.

twitter.comjairbolsonaro Жаир Болсонару в больничной палате

Об этом сообщил сам Болсонару на своей странице в сети Twitter. Он отметил, что после ножевого ранения, полученного в 2018 году, ему пришлось перенести пять хирургических операций.

Болсонару прилетел во Флориду накануне президентской инаугурации своего соперника Лулы да Силва. До воскресных беспорядков в Бразилии его неоднократно видели недалеко от города Орландо. Он бродил там по супермаркету, обедал в местной закусочной и встречался с толпами обожающих его бразильских фанатов.

Encore Resort at Reunion, новая резиденция Болсонару в пригороде Орландо, состоит из арендуемых меблированных домов с кинозалами, столами для настольного футбола, декором Диснея на стенах и плюшевыми Микки Маусами на кроватях.

Напомним, что в Бразилии сторонники проигравшего президентские выборы Болсонару устроили массовые беспорядки, ворвавшись в столице в резиденцию президента, парламент и Верховный суд.

Сам Болсонару осудил насилие и вандализм, проявленные его сторонниками во время волнений.

Новые бразильские власти пока не требуют от США экстрадиции Болсонару на родину.