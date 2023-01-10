В Японии назвали российские ракеты, ставшие головной болью для США
Shukan Gendai: российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» превратились в головную боль для США
Токио, 10 января, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» превратились в головную боль для США, поскольку перехватить их очень затруднительно, сообщил японский журнал Shukan Gendai.
Военный эксперт Масаки Такабэ, слова которого приводят журналисты, отмечает, что своевременный перехват «Авангарда» невозможен даже в случаях его обнаружения. По словам специалиста, ракета движется зигзагообразно, что очень усложняет ее уничтожение.
В журнале также подчеркнули, что «Авангард» обходит даже американские средства противоракетной обороны. В журнале добавили, что дальность полета этой ракеты составляет более 6000 км, и она способна поражать цели на всей территории Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Минобороны РФ обнародовало видеозапись, на которой показано, как в Ясненское ракетное соединение в Оренбургской области заступает второй полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».
20 декабря американский журнал Newsweek распространил информацию о том, что Вооруженные силы России активно разворачивают боевую систему «Авангард».