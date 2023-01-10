Токио, 10 января, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» превратились в головную боль для США, поскольку перехватить их очень затруднительно, сообщил японский журнал Shukan Gendai.

Mil.ru Ракетный комплекс «Авангард»

Военный эксперт Масаки Такабэ, слова которого приводят журналисты, отмечает, что своевременный перехват «Авангарда» невозможен даже в случаях его обнаружения. По словам специалиста, ракета движется зигзагообразно, что очень усложняет ее уничтожение.

В журнале также подчеркнули, что «Авангард» обходит даже американские средства противоракетной обороны. В журнале добавили, что дальность полета этой ракеты составляет более 6000 км, и она способна поражать цели на всей территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Минобороны РФ обнародовало видеозапись, на которой показано, как в Ясненское ракетное соединение в Оренбургской области заступает второй полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».

20 декабря американский журнал Newsweek распространил информацию о том, что Вооруженные силы России активно разворачивают боевую систему «Авангард».