Таллин, 10 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Законодательную базу, необходимую для ареста и последующей конфискации российских активов, замороженных в связи с вводом западных санкций, намерены начать власти Эстонии. Об этом 9 января сообщает агентство Bloomberg.

ИА REGNUM Эстония

Как уточнил официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм, юридический план будет представлен к концу января в связи с поручением о разработке законодательной базы для конфискации российских активов, которое сделало всем ведомствам правительство Эстонии в конце декабря 2022 года.

План предполагается представить к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всех стран Евросоюза о том, каким образом они распорядятся €300 млрд ($322 млрд) из резервов центрального банка РФ, замороженными в результате санкций. Кроме того, будет решаться судьба и замороженных активов российских граждан, попавших в санкционные списки.

По предварительным оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, общая сумма замороженных средств на счетах российских граждан в стране составляет около €20 млн. Эти денежные средства Таллин планирует после конфискации передать Киеву.