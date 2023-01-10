Вашингтон, 10 января, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Вашингтон продолжает поставки военной помощи Киеву, включая боевые машины пехоты Bradley («Брэдли») и системы противовоздушной обороны, чтобы изменить динамику боевых действий на украинской территории, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 9 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Он утверждает, что в настоящее время на Украине наблюдается «несколько видов» динамики. По словам Прайса, один из них заключается в том, что ВСУ якобы «планомерно демонстрировали стойкость и эффективность при ведении боев».

Представитель Госдепа отметил, что более широкая динамика состоит в том, что в зоне конфликта остаются «тысячи и тысячи российских военных», и именно эту ситуацию США хотят изменить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс написали статью для газеты The Washington Post, в которой говорится, что продолжительные боевые действия вредят киевскому режиму на фоне усиления давления на Киев со стороны Запада.

9 января издание Politico распространило информацию о том, что США прорабатывают вопрос поставки ВСУ бронетранспортеров Stryker («Страйкер»).