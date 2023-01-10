Мехико, 10 января, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал Джо Байдена прекратить «пренебрежение» по отношению к Латинской Америке, сообщает 10 января Associated Press.

gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джо Байден

Такие слова Обрадора резко контрастировали с публичной демонстрацией хороших отношений между ним и Байденом, когда они улыбались, обнимались и пожимали руки перед камерами.

Но как только они стали вести переговоры, напряжённость быстро выплеснулась на поверхность. Обрадор напомнил Байдену об экономической политике Джона Кеннеди по отношению к Латинской Америке, включавшей в себя значительные инвестиции, и призвал президента США брать с неё пример.

«Я утверждаю, что пора положить конец этой забывчивости, этому забвению, этому пренебрежению Латинской Америке и Карибскому бассейну, противостоящему политике добрососедства», — заявил Обрадор, обращаясь к Байдену.

Президент Мексики считает, что американские инвестиции могли бы привести к существенному росту производства в Латинской Америке и повышению уровня жизни.

По словам Обрадора, необходимо начать новый этап отношений между латиноамериканскими народами и США, основанный на взаимном уважении и помощи.

Напомним, что в Мехико начался саммит Северной Америки с участием президентов Мексики и США и главы правительства Канады.