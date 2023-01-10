Вашингтон, 10 января, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Секретные документы периода, когда Джозеф Байден занимал пост вице-президента США, были обнаружены в здании связанного с его именем аналитического центра в Вашингтоне. Об этом 9 января сообщает телеканал CBS News.

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Уточняется, что около десяти документов были найдены в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, который был открыт при поддержке Пенсильванского университета в 2018 году. Все материалы были найдены адвокатами американского лидера в начале ноября, перед проведением в США промежуточных выборов в Конгресс. Документы хранились в папке с другими бумагами, не содержавшими секретной информации.

Каких вопросов касались найденные документы и к какому уровню секретности они относились, не уточняется. Указывается, что в документах не содержалось информации, связанной с ядерной тематикой. Сразу после обнаружения документов юристы Байдена сообщили о них в Национальный архив США.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд распорядился провести проверку с целью установить, каким образом документы оказались в аналитическом центре. По результатам проверки глава минюста примет решение о необходимости проведения дальнейшего расследования.