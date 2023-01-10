Вашингтон, 10 января, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Власти США тревожатся по поводу того, что частная военная компания ЧВК «Вагнер» якобы расширила свои операции в странах Европы и Африки, сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Они утверждают, что американское правительство собирает разведывательную информацию, связанную с деятельностью группы в Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии. США считают, что операции ЧВК распространись на «десятки» государств и «Вагнер» работает с властями стран над «военными и политическими проектами».

В Politico также отмечают, что в связи с активностью группы на Украине американские власти планируют принять против указанной частной военной компании «дополнительные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что расходы группы «Вагнер» могут составлять $100 млн в месяц, а количество ее участников достигает 50 тыс. человек.

7 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал силы, которые могут распространять в социальных сетях информацию, дискредитирующую деятельность этой частной военной компании.