Тайбэй, 10 января, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Экспорт тайваньского машиностроения в 2022 году вырос более чем на 5% в 2022 году и достиг рекордно высокого уровня, сообщает 9 января Центральное агентство новостей Тайваня.

Heeheemalu Ночной Тайбэй

Так в прошлом году экспорт машин из Тайваня составил $34,81 млрд, что на 5,1% больше, чем годом ранее, поскольку устойчивый спрос на оборудование для производства электроники и инструменты для контроля и испытаний в первом полугодии компенсировал некоторое снижение во втором полугодии.

Благодаря сильным экспортным показателям, стоимость продукции местной машиностроительной промышленности составила $47,5 млрд в 2022 году, что также является новым максимумом по сравнению с $42,5 млрд в 2021 году.

Экспорт оборудования для производства электроники возглавил все сегменты машиностроения в 2022 году, увеличившись на 5,2% по сравнению с прошлым годом, до 5,08 млрд долларов США, и составил 14,6% от общего объёма экспорта машин.

Следующим по объёму был экспорт инспекционного и испытательного оборудования, который вырос на 9,3% до $4,92 млрд с долей 14,1%, и станков, который вырос на 8,6%, до $3,02 млрд с долей 8,7%.

Крупнейшим импортёром тайваньского оборудования был Китай, купивший товаров на сумму $9 млрд, что составило 25,9% от общего объёма экспорта машин Тайваня.

Следующими двумя крупнейшими экспортными рынками были США, которые закупили машинное оборудование из Тайваня на сумму $8,9 млрд с долей 25,6%, за ними следует Япония, которая импортировала машины из Тайваня на сумму $2,13 млрд, или 6,1%.

Экспорт тайваньского оборудования в Китай в 2022 году снизился на 12% по сравнению с годом ранее, но экспорт в США вырос на 21,1%, что отражает усилия, предпринятые тайваньскими экспортёрами оборудования для диверсификации своих рынков и снижения своей зависимости от Китая.