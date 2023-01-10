Лима, 10 января, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек погибли и 38 получили травмы в ходе антиправительственных акций протеста в Перу. Об этом 9 января сообщила система здравоохранения провинции Сан-Роман в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу (протест)

В списке погибших, опубликованном системой здравоохранения, значатся 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Все они погибли в городе Хульяке во время беспорядков и столкновений протестующих с полицией. О состоянии пострадавших не сообщается.

Протестные акции, перешедшие в беспорядки и столкновения с полицией, начались в аэропорту города Хульяке, административном центре провинции Сан-Роман 6 января. Демонстранты требуют отставки президента Дины Болуарте, которая приняла присягу в качестве нового главы Перу после смещения с этого поста парламентом Педро Кастильо, предыдущего президента страны.

Кроме отставки нового главы Перу, демонстранты требуют проведения выборов главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отстраненный от своей должности экс-президент Перу Кастильо назвал выдвинутые против него обвинения в организации мятежа и сговоре политической местью его противников.