Лондон, 10 января, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Неудачей завершилась первая в истории попытка запуска космических спутников с территории Великобритании. Об этом 9 января сообщается в распространённом заявлении компании британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Впервые в истории Великобритании была предпринята попытка запуска космических спутников с территории страны. Запуск осуществляла компания Virgin Orbit, ракета-носитель LauncherOne была запущена компанией с самолета Boeing-747. На борту ракеты находились девять спутников.

Запуск окончился неудачей, так как ракете-носителю не удалось вывести космические аппараты на орбиту Земли.

Как уточняется в заявлении компании Virgin Orbit, опубликованном в Twitter, по всей видимости, при запуске ракеты-носителя возникла аномалия, которая помешала достигнуть орбиты. Сейчас специалисты компании оценивают информацию. Также сообщается, что компания удалила запись об успешном пуске LauncherOne, опубликованную ранее.