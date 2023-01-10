Токио, 10 января, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Япония за последние 20 лет сильно уступает Китаю в развитии науки, сообщает 9 ноября японская газета Асахи Симбун.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

Исследование министерства образования Японии показало, что Китай в последние годы обогнал США, став крупнейшим в мире издателем научных статей и страной с наибольшим количеством высококачественных цитируемых материалов.

Япония занимала четвёртое место в мире по количеству цитируемых статей 20 лет назад. 10 лет назад она опустилась на шестое место, а последнее исследование 2022 года показало, что Японии ушла из первой десятки стран и заняла только 12-е место.

В упадке исследовательских способностей Японии частично виновата национальная политика «отбора и концентрации», когда страна интенсивно инвестирует лишь в несколько областей исследований из-за ограниченности средств.

Бюджеты, как правило, ориентированы на ограниченный набор университетов, и учёным особенно трудно получить гранты в фундаментальных областях исследований.

Государственные субсидии на текущие расходы национальных университетов, которые используются для покрытия расходов на персонал, либо продолжали сокращаться, либо в лучшем случае не увеличились. Молодым учёным трудно получить постоянные должности. Кроме того, японцы меньше становятся докторами наук из-за неуверенности в своём будущем.

Данные министерства образования показывают, что ежегодное количество учёных, становящихся докторами наук, в Японии достигло пика в 17 860 в 2006 финансовом году и колебалось в районе 15 000 в последние годы. Количество же учёных, ежегодно становящихся докторами наук в Китае, резко возросло с 26 506 в 2005 финансовом году до 65 585 в 2020 финансовом году, т.е. примерно на 150%.

Япония поставила перед собой цель стать лидером в области науки и техники, но её рейтинг будет только снижаться, если утечка мозгов японских учёных ускорится.

Китай активно инвестирует в науку и технологии, при этом расходы на исследования и разработки в стране достигнут 59 трлн иен ($441,5 млрд) в 2020 году, что делает его вторым в мире после США. Япония потратила всего 17,6 трлн иен ($131,7 млрд).

Расходы на фундаментальные исследования в Китае также растут. В 1991 году они составляли менее одной двадцатой части японского объема. В 2020 году они достигли 3,5 трлн иен ($26 млрд), превысив 2,7 трлн иен ($20 млрд) в Японии.

Впечатляющий рост Китая часто объясняется его большим количеством персонала и финансированием исследований.

Но японские эксперты по китайскому подходу в науке утверждают, что ключевым является прежде всего институциональное устройство науки в Китае.

Китай продвигал университетские реформы по инициативе правительства и предоставил значительную свободу действий членам руководства университетов, включая президентов.

По словам экспертов, это создало среду, позволяющую проводить свободные исследования, где даже молодые учёные имеют возможность продвигаться по службе и выигрывать исследовательские гранты, если они компетентны.

Китай также агрессивно переманивает отличных исследователей, обучавшихся за границей.