Южно-Сахалинск, 10 января, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Женщина погибла, ещё три человека пострадали в результате ДТП в Сахалинской области. Об этом 10 января сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 10 января на автодороге Южно-Сахалинск — Оха, между Долинском и селом Такое, в районе 39-го км трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Sprinter, двигаясь в северном направлении, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Honda Freed.

В результате ДТП на месте скончалась женщина — пассажир автомобиля Toyota Sprinter. Водители автомобилей и пассажир пострадали и были госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Нижегородской области, в результате которого пострадали восемь человек.