Токио, 10 января, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Япония и США в ходе переговоров на уровне министров договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в разработке ядерных реакторов нового поколения, сообщает 9 января информационное агентство Киодо Цусин.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

Министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм также договорились во время встречи, что Токио и Вашингтон будут более тесно сотрудничать в вопросах обеспечения сжиженного природного газа и других вопросах энергетической безопасности.

Согласно совместному заявлению, Япония и США будут активизировать сотрудничество в области разработки и строительства усовершенствованных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов, предназначенных для третьих стран.

В октябре 2022 года американское и японское правительства уже обнародовали план совместной работы по оказанию помощи Гане во внедрении технологии малых ядерных реакторов.

Выступая после переговоров перед журналистами, Нисимура сказал, что американская сторона положительно отреагировала на недавнее изменение политики Японии в области ядерной энергетики, направленное на «ускорение декарбонизации».

В декабре прошлого года японское правительство заявило о таком изменении, что при необходимости может привести к обновлению имеющихся ядерных реакторов и увеличению срока их эксплуатации.

«Мы изучим возможности сотрудничества с США, чтобы в полной мере использовать существующие реакторы и создать более прочные цепочки поставок», — сказал Нисимура.