Париж, 10 января, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Давление на Германию с целью подтолкнуть власти страны к передаче Киеву танков Leopard усилили Франция и Польша. Об этом 9 января сообщает издание Politico.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

Как заявил изданию французский чиновник, Париж усилил давление на Берлин в надежде получить его согласие на отправку Киеву танков Leopard в преддверии франко-германского саммита 22 января.

Также отмечается, что Польша, в свою очередь, оказывает аналогичное давление с целью создания широкой коалиции на Западе для передачи киевскому режиму танков производства Германии.

По словам французского чиновника, президент Франции Эммануэль Макрон, объявив об отправке Украине французских бронированных боевых машин, на самом деле хотел «нарушить табу» на передачу странами Запада танков Киеву, чтобы таким образом «сдвинуть немцев» с мёртвой точки.

Как утверждает издание, Франция сейчас изучает запрос Киева на поставку танков Leclerc. Трудность состоит в том, что этот вид танков снят с производства, и это обстоятельство порождает вопросы, связанные с запчастями и техобслуживанием. Однако Франция заверяет, что будет готова передать танки Leclerc своим союзникам по НАТО после отправки последними танков Leopard, чтобы восполнить запасы вооружения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг получение Берлином запроса на отправку Киеву немецких танков Leopard со стороны Варшавы и Праги.