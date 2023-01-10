Конкорд, США, 10 января, 2023, 03:00 — ИА Регнум. В США с помощью проведённой генетической экспертизы удалось установить личность женщины, убитой более полувека назад, сообщает 9 января телеканал Fox News.

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Полиция Нью-Гэмпшира в партнёрстве с проектом DNA Doe Project провела исследование генетического материала женщины, чей труп был обнаружен 6 октября 1971 года. Тогда установить её личность правоохранительным органам не удалось.

Сейчас было проведено сравнение ДНК убитой с генетическим материалом, полученным от родственников, пропавшей 51 год назад молодой женщины. В результате выяснилось, что убитой является 26-летняя Кэтрин Энн Алстон. Она пропала без вести при невыясненных обстоятельствах в Бостоне.

Полиция возобновила следствие по совершённому в 1971 году убийству и просит граждан сообщить всё, что им известно об исчезновении Алстон. Генеральный прокурор штата Нью-Гэмпшир Джон Формелла заявил, что правоохранительные органы «полны решимости продолжать дело» и рассчитывают на раскрытие преступления полувековой давности.