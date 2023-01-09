Париж, 10 января, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Собор Парижской Богоматери будет восстановлен и открыт после завершения реставрации в 2024 году, заявил 9 января президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Елена Черенкова ИА REGNUM Нотр-Дам-де-Пари

Французский лидер сделал свое заявление в ходе посещения собора, в котором также участвовал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Глава японского правительства выразил удивление «в связи со скоростью восстановительных работ».

В издании привели оценки независимых экспертов, которые считают, что даже при самом позитивном сценарии, Нотр-Дам может открыться не раньше декабря 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте газета Le Figaro написала о том, что симфонический орган из Нотр-Дама должен будет пройти полную реставрацию.