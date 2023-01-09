Москва, 10 января, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Финские депутаты-русофобы очень хотят повоевать чужими руками с Россией, и их «параноидальный синдром» угрожает безопасности Финляндии, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так сенатор оценил сообщения в СМИ о снаряде ВСУ, на котором была отставлена надпись «За свободу Финляндии». Пушков отметил, что даже финский президент Ниинисте Саули не видит угрозы своей республике со стороны РФ.

«Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что ранее телеканал Yle сообщил о том, что финский депутат Юсси Халла-ахо призвал к убийству российских военнослужащих и заказал через специальный интернет-ресурс у киевских боевиков надпись на снаряде ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января новый министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что Хельсинки готовят очередной, двенадцатый пакет военной помощи Киеву.