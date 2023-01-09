Вашингтон, 10 января, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Телефонный разговор состоялся между президентом США Джозефом Байденом и недавно избранным бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Белого дома.

(сс) The White House Джо Байден

Отмечается, что телефонный разговор между американским и бразильским лидерами состоялся на следующий день после начала беспорядков в городе Бразилиа, где сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили ряд административных зданий.

Уточняется, что глава Белого дома осудил насилие и нападение на демократические институты. Американский лидер заверил своего бразильского коллегу в поддержке со стороны США демократии в Бразилии и свободы волеизъявления бразильского народа, поддержавшего на прошедших президентских выборах кандидатуру Лулы да Силвы.

Кроме того, президент США пригласил лидера Бразилии совершить визит в Вашингтон в начале февраля «для углубленных консультаций по широкому спектру тем общей повестки».

В Белом доме отметили, что глава Бразилии принял приглашение президента США.