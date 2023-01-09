Париж, 10 января, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Россия отказалась от европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за незаконных действий Совета Европы (СЕ), говорится в заявлении в микроблоге постоянного представительства РФ при СЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

В документе сказано, что РФ не собирается участвовать в деятельности органов СЕ, если ограничиваются права представителей Москвы. В заявлении также подчеркивается, что Россия может пойти и на выход из ряда других международных соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») пояснил, что выход из этой конвенции не означает, что Москва отказывается от уже принятых и включенных в национальное законодательство стандартов борьбы с коррупционными преступлениями.

По его словам, РФ вынуждена денонсировать соглашение из-за решений со стороны комитета министров Совета Европы.

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